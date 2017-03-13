السجن 5 سنوات لمتهمين بحرق إطارات في بوري

2017-03-13 - 1:11 م

مرآة البحرين: عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان متهمين اثنين أعمارهم (19 و23 سنة) بالسجن لمدة 5 سنوات بعد إدانتهما بالتجمهر وحرق إطارات في بوري.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 31 أغسطس/ آب 2016 أشعلاً وآخرين مجهولين حريقاً في الإطارات من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. كما أنهما اشتركا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها وعرضا وآخرين مجهولين عمداً سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر.