الإمارات تعبر عن أسفها العميق مما ورد في خطاب المفوض السامي عن البحرين

2017-03-13 - 1:16 م

مرآة البحرين: أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، عن أسفها العميق لما ورد في بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد، بشأن البحرين.

جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات أمام الدورة الـ 34 لمجلس حقوق الإنسان التي ألقاها المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير عبيد سالم الزعابي.

واعتبر السفير الزعابي في كلمته أن التعامل مع الوضع في البحرين من زاوية حقوق الإنسان وحدها لا يعكس الواقع ولا يساعد على فهم الأحداث بطريقة موضوعية ولا يساهم في تصحيح الوضع الحالي، إضافة إلى أن هذه الرؤية القصيرة تتجاهل الخطوات البناءة التي اتخذتها حكومة البحرين والتي أهمها إنشاء لجنة وطنية مستقلة تتكفل بجميع قضايا حقوق الإنسان وغيرها من الإصلاحات الأخرى وذلك حرصاً من البحرين على فتح الحوار أمام الجميع بالاستناد إلى قوانين المملكة والرجوع إلى المعايير الدولية المعمول بها.

وقال في هذا الصدد: «كنا نأمل أن تسجل هذه الحقيقة في تقرير وكلمة المفوض السامي وبناءً على ذلك نجدد دعوتنا بأن يعيد مكتب المفوض النظر في الواقع البحريني وأن ينتهج أسلوب التعاون والتشاور مع حكومة مملكة البحرين لتحقيق ما يصبو إليه الشعب البحريني».

وكان المفوض السامي الأمير زيد بن رعد انتقد بشدة في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان، القمع الذي تتعرض له المعارضة في البحرين، مؤكداً أن «القمع لن يقضي على مظالم» الشعب البحريني.