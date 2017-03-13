القوات العراقية تعثر على مقبرة جماعية لسجناء شيعة قتلتهم داعش

2017-03-13 - 1:38 م

مرآة البحرين (رويترز): قال متحدث إن القوات العراقية عثرت على مقبرة جماعية تضم رفات مئات من السجناء أغلبهم من الشيعة قتلهم تنظيم داعش عندما اجتاح مقاتلوه سجنا في شمال العراق قبل أكثر من عامين بعدما استعادت القوات المنطقة من التنظيم المتشدد.

واكتشف المقبرة فصيل شيعي عراقي بعد طرده المتشددين من منطقة بادوش حيث يقع السجن في إطار حملة أوسع نطاقا تدعمها الولايات المتحدة لطرد تنظيم داعش من مدينة الموصل.

ومع تقدم مجموعة متنوعة من القوات لإسقاط دولة الخلافة التي أعلنها تنظيم داعش في مناطق بالعراق وسوريا بدأ يظهر المزيد من الدلائل على جرائم الحرب التي ارتكبها المتشددون الذين استهدفوا الشيعة والأقليات الدينية وحتى معارضيهم من السنة.

وقال كريم نوري المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي وهي مظلة حكومية لفصائل شيعية إن الفحص المبدئي لأجزاء من المقبرة الجماعية كشف عن رفات أشخاص بملابس السجن يصطفون بشكل يوحي بأنهم قتلوا بالرصاص في مجموعات."

وتقاتل فرقة العباس وهي إحدى جماعات الحشد الشعبي إلى جانب الجيش العراقي النظامي وتمكنت قواتهما في الفترة الأخيرة من تطويق الموصل على مسافة نحو عشرة كيلومترات جنوب شرقي بادوش.

واستخدم المتشددون السجن لحبس أسراهم ومنهم ألوف من أفراد الطائفة اليزيدية لكنهم فجروه قبل فترة من اقتراب القوات العراقية منه.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير إن نحو 600 شخص قتلوا في مذبحة سجن بادوش التي وقعت في اليوم نفسه الذي استولى فيه متشددو تنظيم داعش على الموصل في يونيو حزيران عام 2014.

وأضافت المنظمة إن المتشددين جمعوا النزلاء الذين كانوا يقضون فترات عقوبة عن جرائم مختلفة في شاحنات ونقلوهم إلى منطقة نائية في الصحراء على مسافة نحو كيلومترين من السجن.

وهناك فصلوا بعض السنة والمسيحيين عن الباقين وكان أغلبهم من الشيعة قبل أن يجبروهم على الاصطفاف في طابور طويل على طرف واد وأطلقوا عليهم نيران مدافع رشاشة.

واستند التقرير إلى شهادات أكثر من 12 رجلا تمكنوا من النجاة بعد تظاهرهم بالموت أو لأن جثامين مساجين آخرين سقطت فوقهم وحمتهم من الرصاص.

وقال نوري إن القوات تنتظر فريق الطب الشرعي ومسؤولي حقوق الإنسان لمعرفة القصة الكاملة عن كيفية قتل المتشددين لهم بدم بارد لمجرد كونهم من طائفة أخرى.