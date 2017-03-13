علماء البحرين يدعون عشية محاكمة آية الله قاسم للتوجه لمنطقة الدراز الليلة

2017-03-13 - 6:06 م

مرآة البحرين: دعا علماء البحرين الاثنين (13 مارس/ آذار 2017) إلى التوجه لمنطقة الدراز الليلة عشية محاكمة الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وقا بيان صادر عن علماء البحرين "أيها الآباء والأمهات والأبناء والبنات ندعوكم فردًا فردًا للتوجه هذه الليلة نحو عرين الشيخ (...) والإستعداد الكامل للدفاع عنه مهما كلف الأمر".

وقال العلماء إن التكليف بات واضحًا في شأن حماية الدين والمذهب والوطن من خلال الدفاع عن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم بالشكل الذي لا مكان فيه لأدنى شك ولا شبهة بعد بيانات وتصريحات أعلام الحوزات العلمية".

ووصف البيان ما تمر به البلاد بـ "اللحظة الأصعب في تاريخ الصراع مع النظام المستبد وهي اللحظة التي استجمع فيها الظالمون كلَّ وجودهم من أجل القضاء على وجودك واستهداف دينك ومذهبك ومرجعيتك الشريفة".