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أمين عام الوفاق: رموز المعارضة يرفضون إجراءات جديدة بينها التنقل بالقيود وبدلة السجن
2017-03-13 - 6:07 م
مرآة البحرين: قال أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان إن اتصال هاتفي من سجن جو أن سلطات السجن تحاول إجبار الرموز المعتقلين في السجن على التنقل بالقيود حتى التنقلات للعيادة بعد أن كان الرموز المعتقلين لا يتم تقييدهم في عملية تصعيد جديدة.
وأضاف "كما اصرّت إدارة سجن جو على من الرموز الذين لا يرتدون زي السجن الرصاصي أثناء الزيارات والذهاب للعيادة أو التنقلات بأن يرتديه مجبرين"، مؤكدا أنهم يرفضون هذه الإجراءات الجديدة والمضايقات الشديدة والقيود المفروضة.
وتعمد إدارة السجن إلى فرض مزيد من القيود والمضايقات بحق المعتقلين السياسيين في جو منذ تمكن 10 معتقلين من الفرار من السجن مطلع العام الجاري.
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