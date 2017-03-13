البحرين: رئيس الوزراء يوجه إلى تقليص عدد الوزارات

2017-03-13 - 6:14 م

مرآة البحرين: وجه رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة الاثنين (13 مارس/ آذار 2017) إلى تقليص عدد الوزارات والهيئات الحكومية.

ودعا خليفة بن سلمان إلى دمج الوزارات، وتقليل عدد الهيئات والمؤسسات وإلحاقها بالوزارات القائمة قدر الإمكان للحد من تضخم الجهاز الحكومي وضمان رفع كفاءته وزيادة إنتاجيته.

وليست المرة الأولى التي تسعى فيها العائلة الحاكمة إلى تقليل عدد الوزارات، فقد وجه الملك سبتمبر/ أيلول 2015 إلى حكومة مصغرة، قبل أن يتم إلغاء منصبين وزاريين فقط.