"الدقاق" ينفي ما نقلته عن مواقع إلكترونية بشأن اتصالات بين المرجع الأعلى السيستاني وملك البحرين
2017-03-13 - 9:17 م
مرآة البحرين: نفى الشيخ عبدالله الدقاق ما نقله أحد المواقع الإلكترونية على لسانه بشأن اتصالات أجراها المرجع الأعلى آية الله السيد علي السيستاني بملك البحرين حول محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم.
الدقاق قال، في بيان، "تفاجأت بتصريح نسب إلي ونسب إلى وكالة إرم نيوز، يقول: إن المرجع الكبير السيد علي السيستاني قد تدخل لدى ملك البحرين من أجل تسوية قضية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، وأن المرجع الكبير قد أجرى مشاورات مع حكومة البحرين في هذا الشأن".
وأوضح "من جهتي أنفي ذلك بضرس قاطع جملة وتفصيلاً، فهذا كذب علي وعلى المرجعية الدينية، بل أقطع أن المرجع السيستاني لم يتواصل مع الحاكم في البحرين وحكومته".
وتابع "هذه الاشاعات يستغلها النظام لتثبيط الناس عن نصرة آية الله الشيخ عيسى قاسم وحمايته، وعلى الشعب مواصلة الطريق وحماية الشيخ حتى النفس الاخير وعدم العناية بهكذا اشاعات واكاذيب".
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