منظمة باكستانية تقود حملة على تويتر تضامنا مع آية الله الشيخ عيسى قاسم يوم محاكمته #Justice4IsaQassim

2017-03-13 - 10:03 م

مرآة البحرين: قال ناشطون باكستانيون إنهم سيقودون حملة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، تضامنا مع المرجع الديني الأعلى في البحرين، آية الله الشيخ عيسى قاسم، وذلك مساء يوم محاكمته.

وينتظر أن تنطق محكمة بحرينية بالحكم في قضية الشيخ عيسى قاسم يوم غد الثلاثاء 14 مارس/آذار 2017، في محاكمة اعتبرت موجّهة ضد الوجود الشيعي في البلاد، وضد فريضة الخمس الدينية. يأتي ذلك بعد قيام ملك البحرين بإسقاط الجنسية عن قاسم، منتصف يونيو/حزيران 2016، انتقاما من مواقفه السياسية المعارضة للنظام، والمناصرة لانتفاضة 14 فبراير.

وفي تصريح لـ"مرآة البحرين"، قال الناشطون إن الحملة ستكون تحت هاش تاغ #Justice4IsaQassim (العدالة لعيسى قاسم)، وإنها ستنطلق الساعة 7 من مساء يوم غد (بتوقيت البحرين)، عن حسابهم في تويتر @IsaQassim1@Teamconfronters

ودعا المشاركون إلى المشاركة في الحملة لرفع الصوت ضد الظلم وضد ما وصفته بـ"إرهاب الدولة" في البحرين.

وذكروا أن الحملة تستهدف تحريك الرأي العام الدولي حول قضية البحرين، وما يجري فيها من استهداف منظّم ضد شريحة من المواطنين، طال أعلى رموزهم الدينية. وقالوا أيضا إن الحملة تستهدف فضح العلاقات بين الغرب المتشدّق بحقوق الإنسان، والمملكة غير الديمقراطية.

أشاروا في الإعلان إلى أن التحرك يأتي "بناء على آخر التطوّرات والأخبار القادمة من البحرين، وتحديدا إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، وإعطاء المحاكم العسكرية الصلاحية لمحاكمة المعارضين والانتقام منهم" وقالت إن "البحرين تابع أليف آخر للسعوديين" و إن "مثل هذه الضربات العنيفة وغير القانونية ضد المعارضة البحرينية قد تقود إلى حمّام دم، وانتهاكات حادة لحقوق الإنسان".

ولطالما نظّم ناشطون باكستانيون تجمّعات مندّدة بما يحدث في البحرين، منذ انطلاقة انتفاضة 14 فبراير/شباط 2011.