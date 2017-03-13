البحرين على مفترق طرق وليلة غاضبة عشية جلسة النطق بالحكم بحق آية الله قاسم

2017-03-13 - 10:59 م

مرآة البحرين: تتجه البحرين نحو مفترق طرق بين العائلة الحاكمة والغالبية الشيعية عشية نطق محكمة بحرينية بحكمها بحق الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم، على خلفية إدانته بإدارة فريضة الخمس الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي.

ووسط أجواء من الغضب والترقب، تظاهر الآلاف في مناطق مختلفة من البحرين، مساء اليوم (13 مارس/ آذار 2017) مرتدين أكفانا للتعبير عن استعداهم للموت في سبيل الدفاع عنه. ورددت التظاهرات شعارات مناوئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وعزز أنصار آية الله قاسم من حضورهم في ساحة الاعتصام حول منزله في الدراز غرب العاصمة المنامة، وساروا في تظاهرة رفعت صورا لقاسم، ونددت باستمرار النظام في محاكمته.

واشتبك متظاهرون غاضبون في مناطق واسعة مع قوات الحكومة التي استخدمت قنابل الغاز لتفريق التظاهرات.

نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي قال إن النظام رفض كل الاتصالات والتحركات الإقليمية والدولية في قضية محاكمة الوجود الشيعي، ويبدو أنه ذاهب إلى المزيد من التصعيد.

وحذّر علماء دين من أن البحرين قد تنزلق لمنزلقات خطيرة إذا ما قررت العائلة الحاكمة اتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية بحق الزعيم الديني.