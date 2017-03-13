البحرين: اعتقال أو ترحيل آية الله الشيخ عيسى قاسم قد يؤدي لطلاق بين الشيعة والحكومة

2017-03-13 - 11:25 م

مرآة البحرين: قال مسئول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إن قرارات تصعيدية بحق الزعيم الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم مثل اعتقاله أو ترحيله قد تؤدي إلى طلاق بائن بين المواطنين الشيعة والحكومة.

كما اعتبر مسئول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن الحكم على آية الله الشيخ عيسى قاسم ليس قضية حقوق الإنسان فحسب، بل قضية في غاية الخطورة لها آثار جيوسياسية في منطقة تشهد توترات كبيرة داعيا جميع الأطراف الإقليمية والدولية للعمل على تهدئة الأجواء ونزع فتيل الأزمة ومطالبة المنامة بوقف اضطهاد الشيعة منوها أن كل الجهود التي بذلت من قبل وسطاء السلام في البحرين لفتح أبواب المصالحة والحوار قوبلت بالرفض الشديد من قبل الحكومة

وقال السلمان إن استهداف أكبر علماء الدين الشيعة "آية الله الشيخ عيسى قاسم" على خلفية دينية يشكل استفزازا خطيرا ل65٪ من الديمغرافية الدينية للمواطنين معتبرا إسقاط جنسية آية الله قاسم ومحكامته امتدادا لسلسلة إنتهاكات "معاداة الشيعة" التي شملت هدم 38 مسجدا مسجلا في الأوقاف الجعفرية

وأضاف السلمان "معاداة الشيعة في البحرين يجب أن تتوقف والمجتمع الدولي مطالب بممارسة الضغوط الفعالة على حكومة البحرين لوقف اضطهاد الشيعة وتعزيز المواطنة المتساوية والوحدة الوطنية والقضاء على سياسات التمييز المستشرية في الدوائر الرسمية".