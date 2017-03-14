مد أجل الحكم في قضية آية الله قاسم حتى 7 مايو المقبل

2017-03-14 - 10:39 ص

مرآة البحرين: قررت محكمة بحرينية مد أجل الحكم في قضية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، حتي 7 مايو/أيار 2017.

وكانت المحكمة حجزت القضية التي تتهم فيها "آية الله قاسم، ومدير مكتبه الشيخ حسين المحروس، وعضو المكتب ميرزا الدرازي"، للحكم في جلسة اليوم الثلثاء 14 مارس/آذار 2017، لكنها قررت مد أجل الحكم حتى 7 مايو المقبل.

وتحاكم السلطات آية الله قاسم ومن معه لممارستهم فريضة الخمس الخاصة بالأغلبية الشيعية، وتتهمهم بجمع أموال دون ترخيص وغسيل أموال، فيما رفض آية الله قاسم الاعتراف بالمحاكمة أو حضور جلساتها، كما رفض تعيين محامي له، في القضية الكيدية.

ويوم أمس خرجت مسيرات حاشدة في أكثر من 50 منطقة بالبحرين، ولبس فيها المتظاهرون الأكفان، تعبيراً عن تفانيهم في الدفاع عن قاسم، عشية محاكمته.

وفي 20 يونيو/حزيران 2016 أسقطت السلطات جنسية آية الله قاسم، وهو ما أدى إلى اعتصام الآلاف عند منزله منذ ذلك اليوم حتى لحظة كتابة هذا الخبر، ولم تفلح محاولات السلطات في فض الاعتصام.