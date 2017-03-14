تأييد السجن 3 سنوات لأربعة متهمين بالتجمهر وحرق إطارات

2017-03-14 - 11:44 ص

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، سجن 4 مستأنفين لمدة 3 سنوات بقضية حرق وتجمهر.

وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنفين الأربعة أنهم في 7 سبتمبر/ أيلول 2013، بدائرة أمن المحافظة الشمالية: أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في الإطارات وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.