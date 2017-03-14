مساعد وزير الخارجية الأمريكي يصل للبحرين اليوم

2017-03-14 - 12:08 م

مرآة البحرين: من المقرر أن يصل إلى البحرين، اليوم (الثلثاء)، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السفير ستيوارت جونز.

وسيشارك جونز كمتحدث رئيسي في المنتدى السنوي الإقليمي لغرفة التجارة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تنظمه غرفة التجارة الأميركية في البحرين غداً (الأربعاء).

يذكر أن تعيين جونز قائماً بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشئون الشرق الأدنى تمَّ في 9 يناير/ كانون الثاني 2017، وكان قبل ذلك قد شغل منصب النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، كما أنه شغل منصب السفير الأميركي في العراق ما بين العامين 2014 و2016 والسفير الأميركي في الأردن ما بين 2011 و2014، كما أنه كان قبل ذلك نائباً للسفير الأميركي في العراق ما بين 2010 و2011، وكان منسق محافظة الأنبار في العام 2004، وقد شغل ما بين العامين 2008 و2010 منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشئون الأوروبية، وقبل ذلك كان نائباً للسفير الأميركي في القاهرة، وعمل في سفارات بلاده في تركيا والسلفادور وكولومبيا. كما أنه كان مساعداً لمادلين أولبرايت عندما كانت سفيرة لأميركا في الأمم المتحدة.