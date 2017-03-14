أ ف ب: توقيف ناشطين في البحرين

2017-03-14 - 12:14 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أفاد شهود عيان أن الشرطة البحرينية اعتقلت عددا من الناشطين الإثنين، عشية صدور الحكم المتوقع بحق رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى قاسم المتهم خصوصا بغسل أموال. وقال ناشطون وشهود إن الشرطة أقامت حواجز على الطرق عند مداخل العديد من القرى الشيعية القريبة من المنامة واعتقلت عددا من الأشخاص.

ولم تعلن السلطات عن اعتقالات.

وفي الوقت نفسه، تجمع عديد من الشيعة أمام منزل الشيخ عيسى قاسم، في قرية الدراز غرب المنامة، وفقا لعدد من الشهود.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة الاحتجاج التي بدأت في شباط/فبراير عام 2011 في أعقاب الربيع العربي بقيادة الغالبية الشيعية التي تطالب بملكية دستورية.

والشيخ قاسم ملاحق بتهم "جمع أموال بشكل غير قانوني" و"غسل الأموال". وقد أسقطت عنه الجنسية في 20 حزيران/يونيو.

وتتهمه وزارة الداخلية ب "تشجيع الطائفية" و "خدمة مصالح أجنبية"، في إشارة إلى إيران.

وقد انتقدت هذا الإجراء منظمات غير حكومية والحلفاء الغربيون للبحرين وكذلك طهران.