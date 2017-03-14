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انفوجرافيك: حجم الإنفاق العسكري للبحرين منذ 2011 يكفي لبناء أكثر من 80 ألف وحدة سكنية

2017-03-14 - 4:27 م

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