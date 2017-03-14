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البحرين: احتجاجات ترفض بقاء القوات السعودية في البلاد وتندد بمحاكمة آية الله قاسم

2017-03-14 - 5:03 م

مرآة البحرين: شهدت البحرين الثلاثاء (14 مارس/ آذار 2017) احتجاجات متفرقة بالتزامن مع جلسة محاكمة كان مقررا فيها النطق بالحكم بحق الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وتظاهر المئات في مناطق متفرقة منذ الصباح، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها في اليوم الذي يصادف، أيضا، الذكرى السنوية لاقتحام قوات الحرس الوطني السعودي البلاد لمساعدة البحرين في قمع انتفاضة شعبية سعت لوضع حد لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة.

واشتبك محتجون غاضبون مع قوات الحكومة التي أطلقت قنابل الغاز على المتظاهرين.

من جهتها، مدت المحكمة أجل الحكم في قضية الشيخ قاسم حتى 7 مايو/ أيار المقبل، الذي تحاكمه السلطات بتهمة إدارة فريضة الخمس الدينية الخاصة بالمذهب الشيعي.

محاكمة الشيخ عيسى قاسم

محاكمة الشيخ عيسى قاسم2

محاكمة الشيخ عيسى قاسم3

محاكمة الشيخ عيسى قاسم4

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