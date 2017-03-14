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مركز البحرين: اعتقال 32 شخصا بينهم 5 أطفال خلال أسبوع

2017-03-14 - 6:42 م

مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان، إنه سجّل 32 حالة اعتقال تعسفي، من بينها 5 أطفال، خلال الأسبوع الماضي (6 إلى 12 مارس/ آذار الجاري).

وذكر الموقع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن السلطات الأمنيّة في البحرين قمعت 9 مسيرات بالقنابل الغازية والمسيلة للدموع ورصاص الشوزن المحرم دوليًّا، من أصل 69 مسيرة خرجت في 28 منطقة.    

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