مركز البحرين: اعتقال 32 شخصا بينهم 5 أطفال خلال أسبوع

2017-03-14 - 6:42 م

مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان، إنه سجّل 32 حالة اعتقال تعسفي، من بينها 5 أطفال، خلال الأسبوع الماضي (6 إلى 12 مارس/ آذار الجاري).

وذكر الموقع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن السلطات الأمنيّة في البحرين قمعت 9 مسيرات بالقنابل الغازية والمسيلة للدموع ورصاص الشوزن المحرم دوليًّا، من أصل 69 مسيرة خرجت في 28 منطقة.