الوفاق: محاكمة آية الله قاسم محاكمة لمذهب ديني بكل فرائضه وأبنائه

2017-03-14 - 10:04 م

مرآة البحرين: قال نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي إن النظام البحريني أعلن مجدداً أنه مستمر في محاكمته لمذهب إسلامي أصيل ولفرائضه وعباداته، وذلك تعليقا على مد أجل الحكم بحق الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وأكد الديهي "استمرار النظام في مسرحية المحاكمة عبر محاكمة فريضة الخمس واستهداف أكبر مرجعية دينية في البحرين آية الله قاسم من خلال الحرب الإعلامية المتوازية مع الخيار القضائي غير المنصف عبر تشويه مذهب ومكون أصيل ومهاجمته في فريضة الخمس".

وأكد أن كل ما يجري يؤكد الحاجة إلى الاستنهاض واليقظة في رفض هذا المشروع الطائفي الكبير الذي يستهدف البحرين من خلال استهداف المذاهب والمرجعيات من أجل تحقيق مكاسب طائفية لا تخدم الوطن ولا تعبر عن ثقافته القائمة على التعايش.

وقال إن الشيخ عيسى قاسم قائد وطني له شعبية عارمة داخل البحرين وتتبعه جماهير عملاقة وكان وما زال له الدور الأبرز في بناء الانتماء الوطني ورعاية السلم الأهلي والدعوة الدائمة والصادقة للوحدة والسلمية والتعايش المجتمعي.

وأكد أن آية الله قاسم صاحب فكر و خطاب إسلامي أصيل ترك بصمات لا مثيل لها في البحرين وحتى العالمين العربي والإسلامي مما جعله محل تقدير واحترام واسع أمام المجتمعات العربية والإسلامية والدولية.

وأكدت الوفاق على أن "الشيخ عيسى كان يمارس دوره الديني والتبليغي بدراية تامة وبمعرفة بالغة الوضوح والشفافية وبممارسة حرفية قانونيا وشرعيا، وأن كل المحاولات لتشويه هذه الصورة الناصعة البياض هي محاولات غير راشدة وغير ناضجة ومجنونة ولا تعبر عن رشد أو منطق أو قانون.

وشدد الديهي أن الشيخ عيسى ومواقفه مكسب للوطن ولجميع المواطنين والمقيمين لحرصه الشديد على المصلحة الوطنية ورعاية أبنائه جميعاً وحفظاً لأمنه وسلامته وعيشه الكريم، لافتا إلى أنّ البحرينيين سيتمسكون بحقوقهم العادلة والمشروعة في التحول الجذري نحو الديمقراطية وتحقيق التداول السلمي للسلطة التنفيذية.

واختتم بالقول "نحن أمام مفترق طرق خطير في حال استمر الاستعداء للسكان الأصليين لأنهم يشعرون ببالغ الخطر والتهديد على وجودهم عندما استهدفت فرائضهم وعباداتهم كالخمس واستهداف مرجعيتهم الدينية الأبرز والأهم والمتمثلة في آية الله الشيخ عيسى قاسم".