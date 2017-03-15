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سويسرا تدعو البحرين إلى "التعاون الكامل" مع مجلس حقوق الإنسان
2017-03-15 - 12:04 ص
مرآة البحرين: دعت سويسرا، خلال مداخلة لها في مجلس حقوق الإنسان، البحرين إلى التعاون الكامل مع المجلس، مؤكدة أن البحرين من بين البلدان التي تمارس القمع ضد المجتمع المدني في انتهاك لالتزاماتها الدولية.
وعبرت سويسرا عن قلقها من "الممارسات الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية وأي شخص يمارس حقه في حرية التعبير".
كما عبرت عن قلقها من استخدام التعذيب، وعدم وجود ضمانات كافية للمحاكمة العادلة، والاستخدام المفرط للقوة في مواجهة الاحتجاجات السلمية.
ودعت سويسرا الحكومة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع الأشخاص اعتقلوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك نبيل رجب وغيره من الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
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