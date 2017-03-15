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الداخلية: دورية أمنية تعرضت فجر اليوم لإطلاق نار في سلماباد
دوريات أمنية خلال مداهمة منازل المواطنين في عالي (5 مارس 2017)
2017-03-15 - 12:23 م
مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية البحرينية أن دورية أمنية تابعة لها، تعرضت لإطلاق نار من سلاح آلي "كلاشينكوف"، وذلك خلال «أدائها الواجب بمنطقة سلماباد».
وأضافت عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أن إطلاق النار أسفر عنه «تضرر هيكل الدورية، من دون أي إصابات، والأجهزة الأمنية تباشر إجراءاتها».
تعرض دورية أمنية فجر اليوم لإطلاق نار من سلاح آلي(كلاشينكوف) أثناء أدائها الواجب بمنطقة سلماباد ..يتبع— Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 15, 2017
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