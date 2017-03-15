ولي العهد يغادر الإمارات بعد لقائه نظيره في أبوظبي

سلمان بن حمد خلال لقائه نظيره الإماراتي محمد بن زايد في أبوظبي

2017-03-15 - 12:24 م

مرآة البحرين: غادر ولي العهد سلمان بن حمد أمس الثلثاء 14 مارس/آذار 2017، دولة الإمارات بعد زيارة رسمية التقى خلالها نظيره في أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن الزيارات تم خلالها بحث "العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين".

وكان ولي العهد سلمان بن حمد، زار مؤخراً الكويت وقطر، فيما يعتقد أنها زيارة تتعلق بالبحث عن مساعدات مالية، حيث لم يتم إقرار موازنة الدولة حتى اليوم.