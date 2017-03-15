2017-03-15 - 12:28 م

مرآة البحرين: قالت بلدية المنطقة الشمالية أن تقليص الحاويات في بوري تم بشكل مؤقت، وفق «اتفاق مسبق بين الشركة والبلدية ينص على إزالة الحاويات من بعض المناطق وبصورة مؤقتة، بسبب أحداث الشغب، وبوري من ضمن المناطق».

وأضافت في ردها على شكوى نشرتها صحيفة الوسط المحلية، أن هناك «صور تثبت تضرر عدد كبير من الحاويات» في بوري.

وكانت البحرين شهدت احتجاجات واسعة في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011 في دوار اللؤلؤة وسط العاصمة المنامة، إلا أن السلطات وبمساعدة قوات سعودية وإماراتية سحقت هذه الاحتجاجات بالقوة.

ومنذ سحق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في دوار اللؤلؤة، انتقل المحتجون إلى القرى والبلدات التي تشهد مواجهات بشكل مستمر مع قوات الأمن منذ 6 سنوات، ولم تفلح كل الحملات الأمنية من القضاء على مظاهر الاحتجاج.