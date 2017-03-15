تأييد حبس متهم 3 سنوات في قضية تجمهر بمدينة حمد

2017-03-15 - 12:51 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا باعتبار المعارضة كأن لم تكن؛ لعدم حضوره أمام المحكمة بقضية تجمهر وشغب؛ أي حبسه 3 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى براءة شابين من تهمة حرق إطارات والتجمهر وحيازة مولوتوف، فيما أدانت اثنين بالتهم نفسها وقضت بحبس كل منهما 3 سنوات عما أسند إليهما.

وتزعم السلطات أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات الرئيسية مفاده وجود تجمهر بمنطقة مدينة حمد، فتوجهت الدوريات إلى موقع البلاغ حيث شاهدوا 10 إطارات أغلقت الشارع بين دواري 21 و 22 بمدينة حمد مقابل منطقة داركليب، كما قام المخربون بسكب زيت المحركات على الشارع، فتم فتح الطريق، وبعد فترة تم ضبط المتهمين الثاني والثالث على ذمة قضية واعترفا بمحاضر الاستدلالات باشتراكهما في الواقعة، وقررا بأنهما تجمعا بالقرب من مكان الواقعة مع قرابة 20 آخرين وتلثموا وحملوا الإطارات ووضعوها بعرض الشارع، ثم سكبوا الزيت والبترول عليها، وقاموا بإلقاء عبوات (المولوتوف) فأضرمت النيران في الإطارات، وقرر المتهم الثاني باشتراك الأول والرابع معهما، كما دلت تحريات الشرطة على اشتراكهم في الواقعة.