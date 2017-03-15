الاتحاد الأوروبي يقول إن وضع حقوق الإنسان في البحرين تدهور

2017-03-15 - 7:56 م

مرآة البحرين (خاص): قال الاتحاد الأوروبي في بيان له في الدّورة الـ 34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إنّه "يقر بالتّحديات التي تواجهها البحرين فضلًا عن التّقدم الذي أحرزته من خلال إنشاء عدد من المؤسسات الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان في البلاد".

وأضاف الاتحاد أنّه "يشجع حكومة البحرين على التّوجه إلى الاستقرار من خلال المزيد من الإصلاحات والمُصالحة الشّاملة في محيط يمكن التّعبير فيه بحرية عن المطالب السّياسية السّلمية، وحيث لا يوجد للعنف أي مكان".

وأكّد الاتحاد أنّ "وضع حقوق الإنسان تدهور [في البحرين] في عدد من الجبهات خلال العام الماضي، وخصوصًا في قضايا سحب الجنسية وزيادة القيود المفروضة على المجتمع المدني وحل جمعية الوفاق".

ولفت الاتحاد الأوروبي أنّه "يدعو كافة الأطراف إلى الانخراط في حوار شامل ويدين استخدام العنف كأداة سياسية" وأعرب عن أسفه بشدة "لقرار السّلطات الأخير باستئناف الإعدامات" وحثّ البحرين مجددًا على فرض حظر رسمي على عقوبة الإعدام.