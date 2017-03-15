رئيس البرلمان يوجه رسالة للمفوض السامي لزيارة البلاد

2017-03-15 - 8:24 م

مرآة البحرين: بعث رئيس مجلس النواب أحمد الملا دعوة رسمية إلى المفوض السامي للأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين، لزيارة البلاد، للاطلاع على "الشأن الحقوقي وما تم إنجازه من مبادرات حضارية، وخطوات رائدة" على حد تعبيره.

وقال الملا "إننا نتطلع لقبول سعادتكم هذه الدعوة في الوقت الذي ترونه مناسبا، حتى يتم ترتيب برنامج الزيارة، واستعراض كافة الإجراءات والخطوات التي تقوم بها البحرين في مجال احترام وتعزيز كافة حقوق الإنسان".

وكان نواب قد وجهوا، أمس، دعوة مفتوحة إلى المفوض السامي لزيارة البحرين، وتعهدوا بعدم فرض "قيود على تحركاته، وسيسمح للأمير زيد بزيارة أي مكان أو قرية أو سجن"، وذلك ردا على انتقادات وجهها للسجل الحقوقي للملكة الخليجية.