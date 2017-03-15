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فرنسا والتشيك وإيرلندا والدنمارك تنتقد سجل البحرين الحقوقي
2017-03-15 - 11:58 م
مرآة البحرين: انتقدت فرنسا والتشيك وإيرلندا والدنمارك سجل حقوق الإنسان في البحرين، داعية المنامة إلى إلغاء القيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني.
وخلال مناقشات مجلس حقوق الإنسان بجنيف أعربت فرنسا عن تأييدها لبيان الاتحاد الأوروبي، الذي حذر فيه نمن تدهور أوضاع حقوق الإنسان، وقالت باريس "أنها سوف تستمر في العمل بشكل حاسم لتطبيق الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة في عدة دول بينها البحرين".
وقالت الجمهورية التشيكية إنها "تشعر بالقلق البالغ إزاء تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وبالأخص استخدام عقوبة الإعدام"، فيما أبدت إيرلندا قلقها من القيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني في البحرين وتنفيذ الإعدام.
بدورها حذرت الدنمارك من تدهور أوضاع حقوق الإنسان، ودعت البحرين للمزيد من التعاون مع المجلس.
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