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ممثل البحرين في جنيف يهاجم دول انتقدت بلاده: عالجوا خطابات الكراهية بمجتمعاتكم
2017-03-16 - 12:04 ص
مرآة البحرين: هاجم ممثل البحرين في مجلس حقوق الإنسان يوسف عبد الكريم بوجيري فرنسا والتشيك وإيرلندا والدنمارك لانتقادها سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان.
وأعرب بوجيري عن استيائه مما وصفه "استخدام محفل المجلس (...) لمهاجمة البحرين وسجلها الحقوقي، وبدرجة عالية من الانتقائية والتحيز والتسييس".
ودعا بوجيري الدول، التي انتقدت بلاده، إلى "معالجة خطابات التعصب والكراهية والإسلاموفوبيا"، التي قال إنها "أصبحت ظاهرةً مقلقة ومتصاعدة في مجتمعاتهم بناءً على العرق والدين والمعتقد".
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