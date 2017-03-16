2017-03-16 - 12:00 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف البحرينية (الأحد 12 مارس/آذار 2017) حكماً بحبس رجل الدين الشيعي، وإمام جامع الخيف، الشيخ عيسى المؤمن 3 أشهر بتهمة التحريض على كراهية النظام.

وكانت محكمة أول درجة قضت (الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016) بسجن المؤمن 3 أشهر بتهمة "التحريض على كراهية النظام"، على خلفية خطبة جمعة ألقاها في 2 أغسطس/آب 2016، بجامع الخيف في قرية الدير، لكنها حددت مبلغ 500 دينار لوقف تنفيذ الحكم.

واعتقلت السلطات الأمنية الشيخ المؤمن في 6 أغسطس/آب الماضي، وأحالته محبوساً للمحاكمة، لكن المحكمة قررت (28 سبتمبر/أيلول 2016) الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 500 دينار، مع استمرار محاكمته.

وتشن السلطات البحرينية حملة قاسية ضد رجال الدين الشيعة، منذ إسقاط الجنسية عن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم في 20 يونيو/حزيران 2016، وهو ما كان محل انتقاد منظمات حقوقية.