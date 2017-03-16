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انفوجرافيك- البحرين: نفقات أجور الموظفين الأجانب زادت نحو 70% خلال خمس سنوات

2017-03-16 - 12:23 م

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