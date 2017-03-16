مسؤول أمريكي يلتقي ولي العهد ووزير الداخلية والمشير خلال زيارته البحرين
2017-03-16 - 1:29 م
مرآة البحرين: التقى القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدني ستيوارت جونز، ولي عهد البحرين سلمان بن حمد، ووزير الداخلية راشد آل خليفة، وقائد الجيش خليفة بن أحمد، خلال زيارته البحرين.
وقالت وكالة أنباء البحرين أن ولي العهد البحرين ناقش مع الضيف الأمريكي "جملة من التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين، إلى جانب المواضيع المطروحة في المنتدى الإقليمي لغرفة التجارة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وفي سياق متصل استقبل وزير الداخلية راشد آل خليفة، في مكتبه صباح أمس (الأربعاء 15 مارس/آذار 2017) المسؤول الأمريكي ستيوارت جونز الذي بحث معه "التعاون والتنسيق بين البلدين، وخاصة في المجال الأمني"، وذلك بحضور مدير المركز المشترك لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية.
وزار جونز قائد الجيش خليفة بن أحمد في مكتبه بالقيادة العامة، وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن اللقاء تم خلاله استعراض "علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
جونز لدى لقائه قائد الجيش خليفة بن أحمد
وزير الداخلية راشد آل خليفة مستقبلا ستيوارت جونز
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