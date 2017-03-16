بقيمة 3.5 مليار دولار… مساعد وزير الخارجية الأمريكي يعلن من المنامة فوز شركة أمريكية بعقد بناء الخط السادس للانتاج في ألبا

2017-03-16 - 1:34 م

مرآة البحرين: أعلن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشئون الشرق الأدنى السفير ستيوارت جونز أن شركة «بيكتل» الأمريكية فازت بعقد لهندسة وبناء خط الإنتاج السادس بشركة ألمونيوم البحرين (ألبا)، بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي (حوالي مليار و320 ألف دينار بحريني).

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى السنوي الإقليمي لغرف التجارة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمس الأربعاء (15 مارس/ آذار 2017) بالعاصمة المنامة.

من جانبها قالت السفارة الأمريكية في بيان لها أن جونز الذي زار البحرين في 14 و15 مارس/آذار الجاري، التقى ولي العهد ومسؤولين بحرينيين آخرين، مشيرة إلى أن "من أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة، هو التزامنا المتجدد بالمشاركة الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة"، مضيفة أن جونز تحدث مع المسؤولين البحرينيين عن التزام أمريكا بالوقوف مع حلفائها في المنطقة في مواجهة إيران.