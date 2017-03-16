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وزير الخارجية الإيراني أبلغ أمير قطر أن سلوك البحرين تجاه علماء الدين البارزين سيقّوض استقرار المنطقة
2017-03-16 - 10:26 م
مرآة البحرين: أكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أنه أبلغ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن سلوك حكومة البحرين تجاه علماء الدين البارزين سيقّوض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان ظريف قد زار قطر قبل أيام من جلسة كان مقررا فيها النطق بالحكم بحق الزعيم الديني الأعلى في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم.
ظريف قال في مقابلة مع قناة الميادين إن التعاون مع جيراننا وبينهم السعودية يجب أن يكون لإحلال السلام في البحرين واليمن وسوريا.
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