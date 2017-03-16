الشهيد محمد سهوان لكاتب رواية جو: فكّر كيف تكسر طغيانهم

2017-03-16 - 11:45 م

مرآة البحرين (خاص): تقف رواية جو على شهيد آخر، وكأنها جاءت لتخلّد ذكراهم. بين صفحات تلك الرواية يظهر الشهيد محمد سهوان، بعد الشهيد عباس السميع، يظهر وهو يخاطب صاحب الرواية في إحدى ليالي المعتقل "السجن وسيلة يستخدمها النظام لقتلنا (...) فكّر كيف تكسر طغيانهم بدلاً من التفكير فيما فعله طغيانهم".

يقول جهاد في الصفحة 215 "لمحت أستاذي ومعلمي (محمد سهوان) يمشي وحيداً، فانضممت إليه، ويومها قال لي كلاماً لا زال راسخاً في ذهني، قال: السجن يا جهاد هو جبّ للمخاطر والصعاب، فلا تتوقع فيه الراحة والاسترخاء".

ويضيف الشهيد سهوان "وما أراه من الشباب في هذه الأيام من تذمُّرٍ ويأسٍ في هذه الظروف الصعبة، وكأنَّهم سيغيِّرون الوضع بتذمرهم، والشيء الذي يجب أن تفكر فيه هو حسن استغلال هذه الظروف الصعبة، وتحويلها إلى قوة تقاوم بها أية محاولة لكسرنا".

ويتابع الشهيد "فالسجن وسيلة يستخدمها النظام لقتلنا، ويجب استغلاله لتنميتنا داخلياً لننتصر على الظلام والجدران والسجَّان، فكر كيف تكسر طغيانهم بدلاً من التفكير فيما فعله طغيانهم. لم أمشِ معه طويلاً، لأنِّي كنت متعباً تلك الليلة".

ليتك يا جهاد لم تكن متعبا تلك الليلة، لنسمع مزيدا مما يريد قوله الشهيد سهوان، فلابد أنه كان يريد قول المزيد ليكسر به طغيان هذا النظام، إلى جانب ما فعله طيلة مسيرته.