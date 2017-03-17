2017-03-17 - 12:48 م

مرآة البحرين: استنكرت وزارة الخارجية البحرينية، البيان السويسري الذي تم تلاوته في مجلس حقوق الإنسان، والذي حمل انتقادات لاذعة لحكومة البحرين التي اتهمها بتعذيب المعارضين، والاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع المحتجين السلميين.

وقالت البحرين في بيان لها (الخميس 16 مارس/آذار 2017) أن "البيان المذكور تضمن مغالطات واضحة وادعاءات باطلة وافتراءات بيّنة إزاء أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين التي تمتلك سجلًا مشرفًا في هذا المجال، يعد نموذجاً في تعزيز وحماية الحقوق الأساسية، وفقاً للمعايير الدولية وفي إطار مؤسساتها الدستورية الوطنية".

وتابعت "وإذ تعبر وزارة خارجية مملكة البحرين عن استنكارها الشديد واحتجاجها على هذا البيان الذي يتجاهل الإطار القانوني والآليات الوطنية الوقائية وجهود البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويجسد ازدواجية في المعايير ويعكس تجاهلاً لمشاريع مملكة البحرين ومبادراتها الرائدة في تعزيز كافة حقوق الإنسان وصونها وحمايتها، فإنها تشدد على ضرورة التوقف عن إصدار مثل هذه البيانات التي لا تعكس الواقع ولا تتسم بالموضوعية، وتؤكد ضرورة مراعاة الحقائق والتقيد بنهج التشاور مع مملكة البحرين واحترام سيادتها، والالتزام بالمبادئ الرئيسية الراسخة في التعاون الدولي واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها، وعدم الانسياق وراء جهات تحمل أجندات خاصة ولها أهداف مشبوهة تتعارض مع المعايير القانونية لاحترام حقوق الإنسان" وفق البيان.