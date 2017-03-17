صفاء الخواجة: تعرض معتقل في سجن جو إلى الضرب بسبب قراءته دعاء كميل

2017-03-17 - 1:24 م

مرآة البحرين: قالت الناشطة الحقوقية صفاء الخواجة، نقلاً عن أهالي المعتقلين في سجن جو المركزي، أن شرطة السجن قامت بضرب أحد المعتقلين في السجن، بسبب قراءته دعاء كميل في ليلة الجمعة الماضية، حيث تم إعادته إلى العنبر وهو يعاني من إعياء وتعب بسبب الضرب.

وأضافت أن إفادات أهالي المعتقلين تؤكد أن "الضابط هاني ورضوان" هما سبب المشاجرات والمشاكل التي تحدث في العنبر 4، موضحة أن "إحدى الإفادات أكدت أن الضابط هاني قام باستفزاز المعتقل حسين منصور من كرزكان، لينتهي المطاف بالمعتل وهو يتعرض للضرب في العنبر، حيث تم أخذه لاحقاً إلى السجن الانفرادي وهو بحالة سيئة ويحتاج إلى علاج".

وذكرت الخواجة أن إفادات أهالي المعتقلين تحدثت أيضاً عن "معتقل اسمه سلمان من بوري، تم التعدي عليه لفظياً، بألفاظ نابية تنال من عائلته، ولما أراد الرد عليهم، تعرض للضرب المبرح، وتم نزع ثيابه من عليه على يد شرطة السجن".

وختمت الناشطة الحقوقية صفاء الخواجة بالقول أن هناك العديد من الرسائل التي تم إرسالها لإدارة السجن، والضابط المسؤول وأمانة التظلمات، من قبل المعتقلين بسبب ما يجري لهم، إلا أن أحداً لم يتحصل على رد من أية جهة بهذا الخصوص.