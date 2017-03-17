السعودية تنفذ مشروعات جديدة بقيمة 533 مليون دولار بينها مشروعان سكنيان في وادي السيل وقلالي

2017-03-17 - 5:46 م

مرآة البحرين: أعلن السفير السعودي عبدالله آل الشيخ إن بلاده تعتزم تنفيذ مشاريع جديدة في البحرين بـ 533 مليون دولار في قطاعات السكن والطرق والكهرباء والماء والبنية التحتية.

وأكد السفير أن وفدا من صندوق التنمية السعودي برئاسة نائب رئيس صندوق التنمية السعودي يوسف البسام سيزور البحرين غدا السبت ليشهد توقيع 9 اتفاقات منح من السعودية للبحرين.

وتشمل المشروعات بحسب السفير "تطوير تقاطع الفاروق المرحلة الأولى، ومشروع تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي، ومشروع انشاء شارع جنوب البحرين الدائري المرحلة الأولى، ومشروع تطوير شارع الفاتح، ومشروع شارع الحوض الجاف (المنافذ الخارجية لمشروع شرق الحد الاسكاني المرحلة الاولى والثانية)".

كما تتضمن "مشروع محطات نقل الكهرباء والماء لمشروع الرملي الإسكاني المرحلة الأولى، والمشروع الإسكاني في وادي السيل وقلالي، ومشروع إنشاء البنية التحتية لمدينة الملك عبدالله الطبية، إضافة إلى اتفاقية معدلة لاتفاقية المنحة رقم 7/1434 مشروع تطوير شبكات نقل المياه".

وكانت السعودية قد أعلنت عن تنفيذ مشروعات بـ 693 مليون دولار، لكنها تشترط أن يستفيد من المشروعات التي تنفذها مؤيدون للحكومة.