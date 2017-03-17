آلاف الغاضبين يشيعون الشهيد محمد سهوان… وقوات الحكومة تواجههم بقنابل الغاز
2017-03-17 - 6:04 م
مرآة البحرين: شيّع الآلاف في السنابس، غرب العاصمة المنامة، الجمعة (17 مارس/ آذار 2017) الشهيد محمد سهوان (45 عاما) الذي قضى في السجن يوم أمس الخميس.
وكان سهوان يقضي حكما بالسجن (15 عاما) على خلفية اتهامات وجهت له بالانضمام لما بات يعرف بـ "خلية قطر".
وردد المشيعون الغاضبون شعارات مناوئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذين حملوه مسؤولية الانتهاكات في السجون البحرينية. واشتبك المشيعون مع قوات الحكومة التي واجهتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.
واعتقل سهوان في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وظل يعاني الإهمال الطبي في السجن رغم استقرار 80 شظية في رأسه نتيجة إصابته بالرصاص الانشطاري (الشوزن) خلال تظاهرات في السنابس أبريل/ نيسان 2011.
وذكرت وزارة الداخلية أن (سهوان) توفي "أثناء ممارسته الرياضة بمركز الاصلاح والتأهيل في جو وأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الوفاة طبيعية وقد تم إخطار النيابة العامة".
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