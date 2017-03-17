الشرطة الألمانية تقول إنها أوقفت بحرينا بناء على مذكرة إيقاف دولية

2017-03-17 - 6:58 م

مرآة البحرين (د ب أ): ألقت الشرطة الألمانية في برلين القبض على رجل منحدر من البحرين مطلوب دوليا بتهمة الانتماء إلى خلية إرهابية في البحرين.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في برلين اليوم الجمعة (17 مارس/ آذار 2017) إن وحدة خاصة من الشرطة ألقت القبض على طالب اللجوء (27 عاما) بناء على مذكرة إيقاف دولية.

وبحسب البيانات، فإن المتهم يُشتبه في انتمائه إلى المعارضة في البحرين.

ولا تشتبه السلطات في ألمانيا في ارتكاب المتهم لجريمة.

ويدرس الادعاء العام تسليم المتهم إلى بلاده.