وفاة الشاعر منصور آل مبارك أحد ضحايا السلامة الوطنية

2017-03-17 - 7:44 م

مرآة البحرين: شيّع المئات في عالي جنوب العاصمة المنامة، الجمعة (17 مارس/ آذار 2017) الشاعر منصور آل مبارك (45 عاما) الذي وافاه الأجل بعد صراع مرير مع المرض امتد عاما كاملا.

آل مبارك الذي عرف بنشاطه الديني والاجتماعي، كان أحد ضحايا قانون الطوارئ (السلامة الوطنية)، إذ اعتقلته السلطات مارس/ آذار 2011. وتعرض آل مبارك للتعذيب في مركز الرفاع، وهو السجن الذي يعتقد أنه قتل فيه الشهيد عبدالرسول الحجيري (زوج اخت آل مبارك).

وقال الصحافي حسن محفوظ عبر حسابه على "تويتر" إنه سأل آل مبارك بعد الإفراج عنه، أيهما أكثر قسوة عليك اعتقال التسعينيات أم اعتقالك العام 2011؟ فأجاب "اعتقالي في 2011 كان قصيرا، لكنه أشد بكثير؛ لأنهم كانوا يعذبوننا بغل مذهبي".

واعتقل آل مبارك، أيضا، إبان انتفاضة تسعينات القرن الماضي التي كانت تطالب بعودة الحياة النيابية التي عطّلها العمل بقانون أمن الدولة، حيث شهدت البلاد انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.

الفقيد هو أحد أبناء عالم الدين الشيخ إبراهيم المبارك، توفي والده وهو يبلغ من العمر 8 سنوات، لكنه تأثر كثيرا بكتبه وأشعاره.

درس آل مبارك الهندسة الكهربائية في جامعة البحرين، وتنقّل في العمل بين شركات خاصة عديدة، قبل أن يلتحق بالعمل في وزارة الكهرباء والماء، له 4 أبناء محمد، صادق، علي وليلى.