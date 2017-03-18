البحرين ترحب بوضع اثنين من رعاياها على قائمة إرهاب أمريكية

2017-03-18 - 1:45 م

مرآة البحرين: رحبت وزارة الخارجية بوضع وزارة الولايات المتحدة الأمريكية لاثنين من البحرينيين، المتهمين بالانضمام لسرايا الأشتر، على لائحة الإرهاب.

وقالت في بيان لها إن الموقف الأمريكي "يعكس إصرار الولايات المتحدة على التصدي لكل أشكال الإرهاب وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه (...) ويعد خطوة مهمة ودافعة لجهود محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضافت أنها تتطلع إلى "أن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في أسلوب تعامل المجتمع الدولي بأكمله مع ظاهرة الإرهاب" وفق البيان.