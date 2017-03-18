الداخلية تبحث خصخصة الفحص الفني للسيارات

2017-03-18 - 1:51 م

مرآة البحرين: تبحث حاليا وزارة الداخلية مشروع خصخصة الفحص الفني للمركبات، وذلك وفق ما نقلت صحيفة أخبار الخليج المحلية.

وقالت الصحيفة أن الوزارة تعمل على "وضع المعايير العامة لذلك المشروع، ومشغل الخدمة، وماهية السلبيات والإيجابيات التي قد تواجه المشروع وسبل حلها، مع الأخذ بعين الاعتبار توزيع مكاتب الفحص الفني على جميع محافظات المملكة -قدر الإمكان- من بينها محافظة المحرق، وذلك سعيا من الوزارة للارتقاء بالخدمات وتسهيلها للمواطنين".