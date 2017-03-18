» أخبار

وزير الخارجية يلتقي أمين عام الأمم المتحدة ويدعو مفوضية حقوق الإنسان لاحترام سيادة البحرين

وزير الخارجية ملتقيا أمين عام الأمم المتحدة الجديد في نيويورك
وزير الخارجية ملتقيا أمين عام الأمم المتحدة الجديد في نيويورك

2017-03-18 - 1:53 م

مرآة البحرين: التقى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وخلال اللقاء أكد الوزير على "أهمية التزام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتعاون والتشاور مع مملكة البحرين على قاعدة احترام سيادتها وتقدير مساعيها الدائمة التي جعلت منها نموذجًا متقدمًا في تطور حقوق الإنسان في إطار مؤسساتها الدستورية".

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus