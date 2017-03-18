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صحيفة محلية: تعيين أحد المحافظين سفيرا لدولة غربية قريبا ضمن تعيينات جديدة في السلك الدبلوماسي
2017-03-18 - 1:56 م
مرآة البحرين: قالت صحيفة الأيام المملوكة لمستشار الملك الإعلامي نبيل الحمر، إن أحد المحافظين الحاليين سيتم تعيينه سفيراً لدى دولة غربية.
ولم تعط الصحيفة مزيدا من التفاصيل، لكنها اكتفت بالقول أن "تعيينات جديدة سيشهدها السلك الدبلوماسي في الخارج قريباً، وسيشمل هذه التعيينات سفراء البحرين في عدد من الدول العربية والغربية".
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