الحكومة تتعهد بتلبية طلبات 2002 الإسكانية مع نهاية العام المقبل

2017-03-18 - 1:59 م

مرآة البحرين: وعدت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، بتلبية جميع الطلبات الإسكانية للعام 2002، بنهاية العام المقبل (2018)، بل ستتجاوزها في بعض المحافظات، مؤكدة أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق برنامج عمل الحكومة المتفق عليه بشأن قطاع الإسكان، والمتمثل في توفير 25 ألف وحدة سكنية، والذي سوف ينتهي (البرنامج) بنهاية العام المقبل.

وفي ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى عام 2002 بحد أقصى نهاية 2016، قالت الحكومة إن وزارة الإسكان وضعت خطة إسكانية لتلبية الطلبات الإسكانية لجميع محافظات المملكة، تستند إلى برنامج عمل الحكومة لدورة الميزانية العامة للسنتين (2015 - 2016)، المتوافق عليه مع مجلس النواب، على أن يتم مراجعة هذه الخطة في دورة الميزانية المقبلة.

من جانب آخر، رفضت الحكومة اقتراحاً برغبة يقضي بأن تحدد أقساط الوحدات الإسكانية لربع الراتب الشهري للمستفيد من الوحدة، على أن لا تتجاوز 150 ديناراً.