وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية

2017-03-18 - 2:03 م

مرآة البحرين: التقى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان، كما التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس، وذلك خلال زيارته الولايات المتحدة.

وفي اجتماعه برئيس مجلس النواب الأمريكي، أشاد الوزير البحريني بـ "التطور الملموس في العلاقات بين البحرين والولايات المتحدة"، مثمناً دور الولايات المتحدة في "ترسيخ الأمن والسلم الدوليين".

وفي سياق متصل التقى الوزير خالد آل خليفة برئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إد رويس، معبراً عن شكره وتقديره لجهود رويس في "دعم التعاون وتوثيق العلاقات بين البحرين والولايات المتحدة على جميع الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية".