أ ف ب: صدامات في البحرين إثر تشييع سجين قضى في السجن

بحرينيات يشاركن في تشييع الشهيد محمد سهوان في السنابس أمس

2017-03-18 - 2:12 م

مرآة البحرين (أ ف ب): وقعت صدامات بعد ظهر الجمعة بين محتجين شيعة وقوات الأمن في البحرين إثر تشييع جثمان سجين توفي في السجن حيث كان يمضي عقوبة بالحبس 15 عاما لمشاركته في تظاهرات ضد النظام، بحسب ما أفاد شهود.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت مساء الخميس في تغريدة وفاة سجين يبلغ من العمر 45 عاما أثناء ممارسته الرياضة في سجن جو الرئيسي جنوب البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الوفاة طبيعية لكن مقربين من المحكوم المتوفى ويدعى محمد سهوان قالوا أنه توفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء قمع حركة الاحتجاج الشيعية المطالبة بإصلاحات في المملكة في 2011.

وأضافوا أن المتوفي يعاني وجود عدد كبير من شظايا الخرطوش في رأسه وأنحاء مختلفة من جسمه.

وبعد الجنازة في قرية السنابس قرب المنامة، حاول متظاهرون تنظيم مسيرة إلى دوار اللؤلؤة مهد حركة الاحتجاجات سنة 2011.

وقال شهود إن قوات الأمن فرقت المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع وطلقات خرطوش.