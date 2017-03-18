السعودية تقول إنها استكملت ترتيبات حج الإيرانيين
2017-03-18 - 2:15 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة إن السلطات السعودية استكملت كافة الترتيبات اللازمة لمشاركة الإيرانيين في مناسك الحج هذا العام وهي قضية أثارت توترا بين البلدين في الماضي.
وأوضحت الوكالة أن الترتيبات استُكملت بعد اجتماع مع وفد إيراني يوم 23 فبراير/شباط.
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء يوم الخامس من مارس آذار إن الجمهورية الإسلامية سترسل نحو 80 ألف حاج هذا العام.
وتدهورت العلاقات بين الغريمين الإقليميين اللذين يدعمان أطرافا متناحرة في العديد من الصراعات بالشرق الأوسط بعد وفاة مئات من الحجيج وبينهم إيرانيون في تدافع بموسم الحج عام 2015.
وقالت الرياض إن 769 حاجا توفوا في الكارثة التي كانت أكبر حادثة من نوعها منذ تدافع وقع في عام 1990. وأشارت إحصاءات من البلدان التي نقلت إليها الجثامين إلى أن أكثر من ألفي شخص توفوا على الأرجح بينهم أكثر من 400 إيراني.
وقالت إيران إن الكارثة وقعت نتيجة ما وصفته بضعف كفاءة المنظمين وقاطعت الحج العام الماضي.
وزادت العلاقات سوءا بعدما أعدمت السعودية رجل دين شيعيا في يناير/كانون الثاني من العام الماضي ودفع ذلك محتجين إيرانيين غاضين إلى اقتحام السفارة السعودية في طهران وردت الرياض بقطع العلاقات الدبلوماسية.
- 2017-03-18طهران ترفض تصريحات من اجتماع أمريكي-سعودي وتعتبرها "بلا قيمة"
- 2017-03-13ولي ولي العهد السعودي يغادر إلى واشنطن للقاء ترامب
- 2017-03-13القوات العراقية تعثر على مقبرة جماعية لسجناء شيعة قتلتهم داعش
- 2017-03-13السعودية تقول إن فتى قتل برصاص قوات الأمن في العوامية شرقي المملكة
- 2017-03-11إصابة خطيرة لطفل في العوامية بعد هجوم مباغت لقوات سعودية على حي قديم
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus