2017-03-18 - 2:22 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) يوم الجمعة أن إيران رفضت التصريحات التي صدرت في أعقاب اجتماع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي نددت بما وصفته تأثير إيران الذي يقوض استقرار المنطقة واعتبرت طهران التصريحات بأنها "بلا قيمة".

والتقى ماتيس والأمير محمد- الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع- يوم الخميس وناقشا التعاون العسكري بين البلدين في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنهما ناقشا أيضا التصدي "لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية توجيهه اللوم إلى الأمير السعودي بشأن التصريحات.

ونقلت الوكالة عن قاسمي قوله "هذا المسؤول السعودي، وهو أحد اللاعبين الأساسيين في الحرب السعودية ضد الأبرياء في اليمن وسوريا والبحرين وغيرها من بلدان المنطقة... أطلق تصريحات لا قيمة لها بدافع الإحباط."

وقال قاسمي مكررا الموقف الرسمي الإيراني إنه ينبغي أن تعمل طهران والرياض معا للمساعدة على إنهاء الصراعات في الشرق الأوسط.