ملك البحرين يطلع بحضور رئيس وزرائه وولي عهده على آخر المستجدات الأمنية

2017-03-19 - 5:37 م

مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة استقبل رئيس وزرائه خليفة بن سلمان آل خليفة وولي عهده سلمان بن حمد آل خليفة واطلع على آخر المستجدات الأمنية.

ووجه حمد بن عيسى آل خليفة إلى "التواصل والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب".

من جهته دعا وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة، عقب الاجتماع، إيران "ألا تجعل من أراضيها ملاذا للفارين والمطلوبين للعدالة والذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية".

وقال إن الوزارة تابعت الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة في جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، بحق عدد من البحرينيين الذين وصفهم بـ "العناصر الإرهابية".

وكانت ألمانيا قد أوقفت بحرينيا بناء على مذكرة إيقاف دولية فيما وضعت الخارجية الأمريكية بحرينيين اثنين على قائمة الإرهاب.