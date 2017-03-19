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سلطات سجن جو تمنع معتقلين من الصلاة وإقامة شعائرهم الدينية
2017-03-19 - 7:39 م
مرآة البحرين: ذكرت معلومات الأحد (19 مارس/ آذار 2017) أن سلطات سجن جو المركزي تمنع معتقلين من الصلاة وإقامة طقوسهم الدينية، ضمن حملة واسعة تشنها منذ منتصف يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، بعد أن نفذت الحكومة أحكاما بإعدام 3 ناشطين.
وقال نائيب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان "وردتنا إفادات مؤكدة أن المعتقلين في مبنى 4 بسجن جو محرومون من صلاة الجمعة والفعاليات الدينية وتمت معاقبة من مارسوا حرياتهم الدينية".
وتضيق سلطات السجن على المعتقلين السياسيين، وقام الحراس بالاعتداء على أحد المعتقلين لمجرد أنه قام بقراءة دعاء.
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